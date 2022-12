Die UCI Track Champions League startet in London in ihr Finale. Heute und morgen fallen in der vierten und fünften Runde im Velodrom des Lee Valley VeloPark in London die Titelentscheidungen.

Daher ruhen beim Finale in London erneut die Hoffnungen auf Stefan Bötticher. Der 30-Jährige liegt in der Sprintwertung auf Rang drei. In den Ausdauerdisziplinien starten Lea Lin Teutenberg und Moritz Malcharek für Deutschland.

Als Gesamtwertungsführende starten bei den Männern Harrie Lavreysen (Sprint) und Claudio Imhof (Endurance), bei den Frauen Mathilde Gros (Sprint) und Jennifer Valente (Endurance) ins finale Wochenende.

Alle Informationen zur Übertragung der UCI Track Champions League am Freitag und Samstag in London:

UCI Track Champions League in London live im TV

Eurosport überträgt die vierte und fünfte Runde der UCI Track Champions League live im Free-TV auf Eurosport 1. Die Übertragungen aus London mit Bötticher, Teutenberg und Malcharek beginnen heute und morgen jeweils um 19:30 Uhr.

UCI Track Champions League in London live im Stream

Alle Rennen der vierten und fünften Runde der UCI Track Champions League gibt es heute und morgen zusätzlich zur TV-Übertragung auch im Livestream bei discovery+. Dort seht ihr jede Runde von Stefan Bötticher, Lea Lin Teutenberg und Moritz Malcharek ab 19:30 Uhr live im Stream.

UCI Track Champions League in London live im Ticker

Eurosport.de berichtet ausführlich von der UCI Track Champions League in London. Darüber hinaus bietet Eurosport.de auch einen Liveticker zum finalen Wochenende in London an.

