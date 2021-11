Bahnradsport

Highlights: Die besten Szenen der UCI Track Champions League aus Mallorca

Die neugegründete UCI Track Champions League feierte auf Mallorca ein mehr als gelungenes Debüt. In mehr als 3,5 Stunden geballter Bahnrad-Action wurden acht Sieger in vier Disziplinen ausgefahren. Mit Emma Hinze im Sprint und Stefan Bötticher im Keirin durften auch zwei Deutsche am Ende jubeln. Die Highlights im Video.

00:04:04, vor 27 Minuten