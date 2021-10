"Wie so oft im Leben, wenn man versucht, sich von einer Beziehung zu trennen, kommt sie nochmal zurück und umarmt einen ganz fest", sagte Levy, dessen Entschluss dennoch bestehen bleibt: Nach dem Sechstagerennen in Berlin (8. bis 13. Februar 2022) wird er seine Karriere beenden und Junioren-Bundestrainer.

Die Einladung des Weltverbandes UCI wollte er aber annehmen und so seine "persönliche Abschiedstournee ein bisschen verlängern". Sportlich habe er an die Rennen jedoch "keine riesigen Erwartungen mehr, da ich mich schon ein bisschen dem Triathlon gewidmet habe, beim Laufen bin und schon fünf Kilo abgenommen habe", sagte Levy.

Neben dem Medaillengewinner der Sommerspiele in Peking (2008), London (2012) und Rio (2016) startet auch die dreimalige Weltmeisterin Emma Hinze in der Bahn-Liga, die am 6. November auf Mallorca ihre Premiere feiert und am 11. Dezember nach fünf Stationen in Israel endet. Weitere Einladungen werden noch verteilt.

