Wiggins zog einen interessanten Vergleich mit seiner eigenen Vierer-Mannschaft bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney 2000.

"Ich habe gestern gesagt, dass ich mit meinen drei Mannschaftskameraden bei den Olympischen Spielen in Sydney vor 21 Jahren einen olympischen Rekord aufgestellt habe - da sind wir auch 4:04 Minuten gefahren", berichtete er exklusiv bei Eurosport und fügte hinzu: "21 Jahre später sind die Frauen genauso schnell wie die Männer. Wenn man also über Gleichberechtigung im Sport sprechen will, dann holen sie auf jeden Fall auf."

Der Brite, der in Sydney trotz Olympia-Rekord in der Qualifikation nur Bronze in der Mannschaftsverfolgung holte, fand weiter lobende Worte über die grundsätzliche Entwicklung des Damenbereichs im Bahnradfahren.

"Die Fortschritte bei der Ausrüstung, die physischen Verbesserungen, die die Frauen in diesem Sport machen, sind ganz außergewöhnlich, und die Rennen sind spannend zu beobachten", sagte der 41-Jährige ehemalige Tour-Sieger.

In der Mannschaftsverfolgung krönte sich Wiggins 2008 in Peking und 2016 in Rio de Janeiro zum Olympiasieger.

