Bahnradsport

Olympia - Bahnradsport: Deutscher Bahn-Vierer ist Olympiasieger und holt Goldmedaille - die Siegerehrung

Deutschland hat die schnellsten Frauen in der Bahn. Der Bahn-Vierer ist Olympiasieger bei den Spielen in Tokio 2021. Bei der anschließenden Siegerehrung bekommen die Deutschen ihre Goldmedaille überreicht. Silber geht an Großbritannien, die USA gewinnt Bronze.

00:03:21, vor 20 Stunden