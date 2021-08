Ein Horror-Hotel als Unterkunft, kein olympisches Flair fernab von Tokio, doch eine klare Medaillen-Mission als Motivation: Der "Schock" über die Zustände in der "unterirdischen" Herberge hat Emma Hinze und die deutschen Bahnrad-Asse vor dem ersten Wettkampf sämtlicher Illusionen beraubt. Ein geselliges Miteinander am Abend? Unmöglich! Ein Austausch mit Athleten anderer Sportarten? Fehlanzeige!

In Izu, weit außerhalb von Japans Hauptstadt, sind die Fahrer des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) unter sich. Ausbremsen lassen will sich von den widrigen Umständen aber niemand. Mit dem Start der Bahnrad-Wettkämpfe am Montag soll die Medaillenbilanz von "Team D" kräftig aufpoliert werden.

Vor allem im Sprintbereich der Frauen ist sogar mehrfach Gold möglich.

Angesichts der starken Ergebnisse bei der WM 2020 in Berlin stehe man "etwas in der Pflicht", gestand Bundestrainer Detlef Uibel, "und auch wir haben die klare Zielstellung, dass wir etwas abschießen, ohne dass wir da jetzt alle von Gold reden. Aber der Anspruch ist da".

Hinze im Zentrum des Geschehens

In erster Linie betrifft das Hinze. Drei Goldmedaillen sammelte die deutsche Delegation in der ersten Woche. Läuft alles perfekt, sorgt die 23-Jährige aus Cottbus im Alleingang für diese Ausbeute. Dass sie dazu in der Lage ist, hat Hinze bereits bewiesen: Bei der Heim-WM, der letzten echten Standortbestimmung, siegte sie im Teamsprint, Sprint und Keirin.

"Ich merke, dass Druck da ist, aber ich lasse das nicht so an mich heran", sagte Hinze: "Für mich ist wichtig, was ich von mir erwarte." Schon am Montag ist viel von ihr zu erwarten. An der Seite von Anfahrerin Lea-Sophie Friedrich zählt sie zu den Top-Favoritinnen. Die zweimalige Olympiasiegerin Kristina Vogel traut dem Duo den großen Wurf zu. "Da wird es einfach im Karton rappeln", sagte die "ZDF"-Expertin dem "SID".

Auch im Ausdauerbereich sind Medaillen möglich. Der Vierer der Frauen rechnet sich etwa ebenso Chancen aus wie etwa Roger Kluge, der an der Seite von Theo Reinhardt im Zweier-Mannschaftszeitfahren zu den Favoriten zählt - trotz Kluges schwerem Sturz bei der Tour de France im Juli.

Unterkunft drückt auf die Stimmung

Man habe "extrem wenig Platz, wir sind zu viert oder zu fünft in einer 50-Quadratmeter-Wohnung. Wir haben ein Bad, das so groß ist, dass ich reinpasse mit einer Badewanne, in der ich ein Kind baden könnte, aber keine zwei", sagte Sprinter Maximilian Levy.

Es sei "alles sehr beengt. Das Dorf ist tatsächlich von 1964, das ist kein Spaß. Es ist uralt, es ist nichts gepflegt und instand gehalten." Man habe sich auch leider überhaupt keine Mühe gegeben, "unser Dorf in irgendeiner Form olympisch zu gestalten. Hier ist gar nichts geschmückt, es ist sehr trist", sagte der 34-Jährige.

