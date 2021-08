"Im ersten Lauf habe ich etwas gepennt, da war ich nicht richtig wach. Manchmal braucht man vielleicht einen kleinen Denkzettel. Im Hoffnungslauf war ich dann voll da", sagte Hinze am "ARD"-Mikrofon.

Das Viertelfinale findet am Donnerstag (ab 9:06 Uhr live bei Eurosport) statt.

Friedrich hatte ihr Rennen von vorne bestritten und souverän gewonnen. "Ich hatte keine Lust, in irgendeine Rangelei zu kommen. Ich bin froh, dass es so gut gelaufen ist und ich Erste geworden bin", sagte die 21-Jährige in der "ARD".

Bei der einzigen Bahnrad-Entscheidung des Tages in Japan spielte Deutschland derweil nur eine Nebenrolle.

Der Bahn-Vierer der Männer mit Roger Kluge (Eisenhüttenstadt), Felix Groß (Feuchtwangen), Leon Rohde (Hamburg), Domenic Weinstein (Frankfurt) verlor das Rennen um den fünften Platz in der Mannschaftsverfolgung gegen Kanada in 3:50,023 Minuten deutlich.

Der Olympiasieg in der Königsdisziplin ging in einem spektakulären Finale an Italien, das in der Weltrekordzeit von 3:42,032 Minuten olympisches Gold gewann. Auch Dänemark hätte die erst am Dienstag von Italien aufgestellte Weltbestmarke unterboten (3:42,198). Australien sicherte sich Bronze.

