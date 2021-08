Hinze (23) behauptete sich im Izu Velodrome gegen die Chinesin Zhong Tianshi, die zum Auftakt der Bahnrad-Wettbewerbe mit ihrer Partnerin Bao Shanju im Teamsprint das deutsche Silber-Duo Hinze/Friedrich geschlagen hatte.

Olympiarekordhalterin Friedrich (21) bestritt das Duell mit Anastassija Woinowa (ROC) von vorn und gewann ohne größere Mühe.

Im Keirin der Männer legte Maximilian Levy (Cottbus) einen vielversprechenden Start hin. Der 34-Jährige zog in der hochkarätig besetzten ersten Runde als Zweiter seines Laufs in das Viertelfinale am Sonntag (ab 3:24 Uhr MESZ live bei Eurosport) ein.

Stefan Bötticher (Chemnitz) muss nach seinem vierten Platz in der ersten Runde im Hoffnungslauf um das Weiterkommen kämpfen.

Im Anschluss an die Olympischen Spiele geht der Bahnrad-Sport in die nächste Runde: Eurosport überträgt die UCI Track Champions League. Ab 6. November tritt die Weltspitze im Velòdrom Illes Balears in Palma de Mallorca an.

Hinze gelingt Revanche gegen Chinesin und zieht direkt ins Achtelfinale ein

