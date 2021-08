Laut Regel 50 der Olympischen Charta sind politische Statements auf dem Podium bei den Spielen untersagt. Das Präsentieren des Konterfeis des ehemaligen Staatspräsidenten der Volksrepublik China und Mitbegründers der kommunistischen Partei könnte als ein solches Statement gelten.

Laut dem "NZ Herald" werde das IOC sich den Vorfall ansehen und untersuchen, ob der Mao-Pin gegen besagte Regel verstößt. Das chinesische NOK wurde demnach um eine Stellungnahme gebeten.

Zuvor hatte bereits die Silbermedaillen-Gewinnerin im Kugelstoßen, Raven Saunders, mit ihrer "X-Geste" auf sich aufmerksam gemacht - und muss nun eine Strafe fürchten.

Im Rennen, das den beiden Chinesinnen Gold brachte, hatten sie Lea-Sophie Friedrich und Emma Hinze über die 500 Meter lediglich um Hundertstel-Sekunden geschlagen . Das chinesische Team fuhr nach 31,895 Sekunden über die weiße Linie, das deutsche nach 31,980.

Acht Hundertstel fehlen: Deutsche Teamsprinterinnen verpassen Gold nur hauchdünn

