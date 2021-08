Bahnradsport

Olympia 2021: Lea Sophie Friedrich fährt in der Sprint-Qualifikation Olympischen Rekord

Die deutschen Bahnradfahrerinnen jagen eine Bestzeit nach der anderen. In der Qualifikation der Frauen im Sprint fährt Lea Sophie Friedrich neuen olympischen Rekord. In 10,310 Sekunden fegt sie über die Bahn und geht als Schnellste in die K.o.-Duelle. Die zweite deutsche Fahrerin Emma Hinze ist die Drittschnellste.

