Bahnradsport

Olympia 2021: Deutscher Bahnrad-Vierer der Frauen im Finale gegen Großbritannien mit Weltrekord zu Gold

Die deutschen Bahnradfahrerinnen sind die schnellsten der Welt. Nach einem fabelhaften Weltrekord von 4:04,242 Minuten holt Deutschland Gold in der Mannschaftsverfolgung von Tokio 2021. Im olympischen Finale schlagen sie Großbritannien deutlich. Deutschland stellte bereits in der Qualifikation und in der ersten Runde einen Weltrekord auf.

00:07:28, vor einer Stunde