Bahnradsport

Olympia 2021: Deutsche Medaillen-Träume nach Sturz von Roger Kluge im Madison geplatzt

Im Madison der Männer bei den Olympischen Spielen in Tokio geht das deutsche Team mit Medaillen-Hoffnungen in das Rennen. Doch ein verhängnisvoller Sturz von Roger Kluge beendet alle Träume. Es geht für die Deutschen zwar weiter, doch der Rückstand auf die Konkurrenz ist zu groß. Am Ende springt ein 9. Platz heraus.

00:01:24, vor 18 Minuten