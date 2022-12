Bahnradsport

UCI Track Champions League - Clever ins Halbfinale: Grabosch setzt sich taktisch klug durch

Neun Mal schied sie auf Mallorca, in Berlin, Paris und London im Keirin und im Sprint in der 1. Runde raus. Doch beim großen Finale der UCI Track Champions League am Samstagabend konnte Pauline Grabosch ihre Klasse dann doch noch aufblitzen lassen. Mit einem taktisch clever gefahrenen Rennen schaffte die 24-Jährige den Sprung ins Halbfinale und zu Platz 4 im Sprint-Turnier.

