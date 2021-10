Bahnradsport

UCI Track Champions League: Der Kalender der fünf Rennen in der Übersicht - vom Auftakt auf Mallorca Anfang November bis zum großen Finale in Israel im Dezember messen sich die Stars des Bahnradsports bei Eurosport in packenden neuen Formaten. Jedes Rennen, jede Platzierung ist wichtig im Kampf um den Gesamtsieg und die Preisgelder.

00:01:59, vor 4 Stunden