Bahnradsport

UCI Track Champions League - Stehversuche und eine Zentimeter-Entscheidung: Lavreysen bezwingt Richardson

Harrie Lavreysen hat sich im Sprint-Finale am vorletzten Abend der UCI Track Champions League in London seine Chancen auf die Titelverteidigung gewahrt. Der Niederländer setzte sich in einem erneut packenden Duell gegen Matthew Richardson durch, an den er seine Gesamtführung zuvor durch eine deutliche Niederlage im Keirin hatte abgeben müssen. Im Sprint-Finale kam es zu spannenden Stehversuchen.

00:02:25, vor einer Stunde