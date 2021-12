Bahnradsport

UCI Track Champions League: Keine Geschenke - Katie Archibald zieht gegen Kirsten Wild im Abschiedsrennen durch

Keine Geschenke - Katie Archibald zieht gegen Kirsten Wild im Abschiedsrennen der Niederländerin durch und holt sich den nächsten Sieg. Die Britin ist auch in der Elimination nicht zu schlagen und untermauert zum Ende der Rennen in London ihre Ausnahmestellung in der Endurance League.

00:02:37, vor einer Stunde