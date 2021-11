"Das ist so, als würde man einen Fußballwettbewerb veranstalten und Messi, Neymar, Mbappé und all die anderen Ikonen des heutigen Fußballs auswählen und sie in zwei Mannschaften aufstellen", sagte Arnaud Tournant vor dem Start der UCI Track Champions League bei Eurosport Frankreich.

Man könne es zudem auch mit dem "Tennis Masters" vergleichen, meinte er weiter.

Denn: "Die Teilnehmer sind 72 Champions. Die Spitze der Spitze, die Crème de la Crème."

Bei der UCI Track Champions League, die in fünf Events an vier Stationen ausgetragen wird, sind 36 Männer und 36 Frauen dabei, die in eine Sprint- und eine Endurance-Kategorie aufgeteilt werden. Pro Bereich treten jeweils 18 Frauen und 18 Männer gegeneinander an.

Tournant: Programm wie "ein Kinobesuch"

Das Starterfeld ist hochkarätig besetzt und gespickt mit mehrmaligen Olympiasieger:innen und Weltmeister:innen. Unter anderem mit dabei sind die deutschen Bahn-Asse um die fünfmalige Weltmeisterin Emma Hinze, die erst kürzlich bei der WM in Roubaix Gold im Sprint und Teamsprint holen konnte.

Tournant glaubt, dass die UCI Track Champions League in Zukunft noch mehr Fahrer und Fahrerinnen anlocken dürfte: "In zukünftigen Ausgaben könnte es neue Stars geben, Fahrer, die von dieser UCI Track Champions League beeindruckt sind und die sich zeigen wollen."

Auch vom kompakten Programm der einzelnen UCI-Track-Champions-League-Abende zeigte sich der 14-malige Bahnrad-Weltmeister begeistert: "Es ist ein neues System, eine neue Dynamik. Zwei Stunden Programm, nicht mehr. (...) Wir machen eine Show, die den Puristen gefallen kann, aber auch denen, die zufällig darauf stoßen."

Aus Tournants Sicht sei dies mit einem Kino-Abend vergleichbar, was die Attraktivität für die Fans steigert: "Warum nicht ins Velodrom gehen, statt ins Kino? Zwei Stunden sind wie ein Kinobesuch. Drei oder vier Stunden können mit kleinen Kindern kompliziert sein... Zwei Stunden können der richtige Kompromiss sein."

