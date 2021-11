Ob bei Olympischen Spielen oder großen Meisterschaften - wieder und wieder bestaunen wir eine Reihe atemberaubender Leistungen.

Der Bahnradsport ist in den vergangenen zehn Jahren in eine neue Ära eingetreten, in die des Strebens nach makelloser Leistung. Die Steigerungsrate ist derart rasant, dass Rekorde selten sehr lange halten.

Es stimmt, dass Ausnahmefahrer der Vergangenheit, wie der Brite Chris Hoy oder Florian Rousseau, Grégory Baugé und Félicia Balanger aus Frankreich, ihre jeweiligen Disziplinen dominierten und Rekorde in scheinbar unerreichbare Dimensionen führten.

Aber Rekorde, so beeindruckend sie auch sein mögen, sind immer nur dazu gemacht, gebrochen zu werden.

Einige Rekorde halten sich... aber wie lange?

Der Trend ist leicht zu erkennen. Von den besten Bahnradrennen der Männer aller Zeiten, die von der Union Cycliste Internationale (UCI) aufgeführt werden, fanden vor 2019 nur drei statt: Chris Boardmans mythischer Stundenrekord (1996), ein 500-Meter-Sprint (Chris Hoy 2007) und ein 1000-Meter-Zeitfahren (François Pervis im Jahr 2013).

Abgesehen von diesen Ausnahmen wurden in den letzten zwei Jahren die herausragenden Marken in allen Bahnrad-Disziplinen der Männer gesetzt. Bei den Frauen ist es ähnlich. Der Stundenrekord von Jeannie Longo aus dem Jahr 1996 ist immer noch gültig und der 5.000-m-Rekord in der Mannschaftsverfolgung, den Großbritannien seit 2012 hält, hat sich bislang als unüberwindbar erwiesen. Jeder zweite Weltrekord stammt jedoch aus den Jahren 2016 bis 2021.

Dieses Phänomen lässt sich weitgehend auf zwei eng miteinander verbundene Faktoren zurückführen: Verbesserungen der Ausrüstung und die Einführung spezifischer Trainingstechniken. "Die erste Erklärung für die Leistungssteigerung liegt in der Änderung der Getriebeübersetzung", sagt François Pervis, "wir sind inzwischen dazu übergegangen, viel größere Gänge zu verwenden".

In diesem Punkt könnte der siebenmalige Weltmeister nicht deutlicher sein: "Früher wurden höhere Trittfrequenzen bevorzugt, aber in den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass wir an eine körperliche Grenze stoßen und unsere Beine zu viele Giftstoffe produzieren. Außerdem bleibt deine Herzfrequenz in höheren Gängen niedriger." Infolgedessen haben sich Radfahrer und ihre Trainer zu Trainingstechniken entwickelt, die auf reiner Kraft basieren, ein Trend, der mit den neuesten technologischen Entwicklungen einhergeht.

Die Besessenheit mit dem Verhältnis von Gewicht und Kraft

Die Zeiten, in denen Velodrome unter dem Gewicht der Bikes zitterten, sind lange vorbei. Die UCI hat zwar eine Mindestgewichtsgrenze festgelegt, aber der Wettbewerb um die leichteste Ausrüstung bleibt so hart wie eh und je. Seit der von Look in den 1980er Jahren initiierten Carbonrahmen-Revolution versuchen Hersteller, das Leistungsgewicht ihrer Maschinen zu verbessern.

Ohne Bremssysteme müssen die Räder der Bahnradfahrer dennoch extrem solide sein. Denn wir, das zuschauende Publikum, können uns den Druck, der auf diese Maschinen ausgeübt wird, nicht vorstellen. Die von den Fahrern erzeugte Kraft, die Steigung der Kurven und die daraus resultierende Fliehkraft, die plötzlichen Richtungswechsel und die blitzschnellen Beschleunigungen erfordern einen äußerst robusten Bausatz.

Daher haben Fahrradhersteller in den letzten Jahren daran gearbeitet, ihre Fahrer mit veritablen Kampfmaschinen auszustatten. "Das britische Fahrrad ist beeindruckend", sagt François Pervis. "Die Vordergabel befindet sich vor den Beinen des Fahrers, wirkt dadurch als Deflektor und dient der Reduzierung des Luftwiderstands", erklärt er. Obwohl der Fahrradrahmen das Schlüsselelement sein mag, bleibt nichts unversucht, wenn es darum geht, andere Aspekte der Fahrerausrüstung zu verbessern. Von den Rädern – ob Speichen- oder Scheibenräder – bis hin zum Helm, ganz zu schweigen von den Anzügen im "Shark Skin"-Stil, die für ein sanfteres Gleiten durch die Luft entwickelt wurden, wurde alles bis ins kleinste Detail untersucht, um das Leistungsniveau zu maximieren.

Die UCI ändert ihre Position

Neue technologische Entwicklungen und insbesondere Windkanaltests haben es den Fahrern ermöglicht, riesige Fortschritte zu erzielen. Aber die Technologie würde verschwendet, gäbe es nicht die spezifischen, maßgeschneiderten Trainingstechniken der Bahnradfahrer. In die Fußstapfen – oder besser gesagt die Pedaltritte – der britischen Mannschaft, die vor den Olympischen Spielen 2012 in London massiv in diesen Bereich investiert hat, hat der gesamte Sport in Sachen Training einen Gang höher gelegt.

Schließlich ist ein weiterer wichtiger Faktor, der die Weltrekordflut erklären könnte, eine kürzliche Änderung der Position des Fahrers auf dem Fahrrad. Das Reglement sah lange vor, dass die Unterarme des Radfahrers rechtwinklig zum Lenker anliegen sollten. Nun hat die UCI sozusagen ihre eigene Position verändert, indem sie eine 15-Grad-Neigung zwischen Handgelenk und Ellenbogen zulässt. "Jetzt sind die Köpfe der Fahrer komplett in ihren Händen", erklärt François Pervis. "Die Luft strömt nicht mehr zum Rumpf und es gibt keinen Fallschirmeffekt mehr." Unbelastet von diesem Widerstand sind die Rekorde nun im freien Fall ...

