"Ich denke den meisten Fahrern hat es wirklich gefallen und einige von den Jungen waren wirklich überrascht, weil sie keine Sechstagerennen und diese Atmosphäre kennen. Für sie war es etwas verrückt", sagte der deutsche Sprint-Routinier Maximilian Levy nach dem Champions-League-Auftakt.

"Es war ein guter Start und mit mehr und mehr Zuschauern wird es immer besser werden. Ich mag auch den Seriencharakter, dass man dasselbe Trikot und dieselbe Nummer immer wieder trägt. So können die Zuschauer Fans werden", meinten er und Emma Hinze, die in Palma die Führung in der Sprint League eroberte.

Sie fügte hinzu: "Es war wirklich aufregend, wirklich intensiv – harte Rennen mit kurzen Pausen. Mir haben die Atmosphäre, die Beleuchtung und auch die Animationen sehr gut gefallen. Es war eine coole Show!"

Besonders gefiel sowohl den Protagonisten und Protagonistinnen als auch dem Publikum die schnelle Abfolge der insgesamt 30 Läufe in knapp drei Rennstunden.

Konzept "Schlag auf Schlag" geht auf

"Es war wirklich toll, ging immer sofort weiter - keine Zeit um nervös zu werden", lachte die britische Überfliegerin Katie Archibald, die erwartungsgemäß die Führung in der Endurance League eroberte.

Doch nicht nur für die TV-Übertragung, sondern auch sportlich sorgten die kurzen Pausen für besondere Würze.

"Das war sehr hart und hat mich an Olympia in Tokio erinnert. Aber dort habe ich mich nicht so gut gefühlt wie heute. Deshalb war es zwar hart, aber ich habe es geschafft", strahlte Hinze angesichts ihres Sieges im Sprint-Turnier und zweiten Platzes zuvor im Keirin.

Mehr Taktik im Sprint, mehr Speed bei Endurance

Sportlich neu und ebenfalls gelungen: Die Umstellung von reinen Duellen auf Dreikämpfe in den ersten beiden Runden des Sprint-Turniers. Das machte die traditionsreiche Disziplin abwechslungsreicher, gerade weil dann das Finale doch wieder im Duell ausgetragen wurde und sich Taktiken so änderten.

"Es war neu für mich, mit drei Fahrern zu sprinten, aber es hat mir wirklich gefallen. Das Taktische daran hat Spaß gemacht", fand Harrie Lavreysen, der die Sprint League der Männer nach der ersten Station der Champions League nun vor dem Deutschen Stefan Bötticher anführt.

Außerdem fruchtete auch die Verkürzung der Endurance-Disziplinen Scratch und Elimination, die beide zugunsten der Telegenität zusammengestaucht wurden – mit dem Effekt, dass weniger abgewartet und sofort Vollgas gefahren wurde.

Im Scratch der Frauen kam es so sogar zum Überraschungssieg der Kanadierin Maggie Coles-Lyster durch eine mutige Attacke zur Rennhalbzeit. Eine Sekunde hatten die Top-Favoritinnen Kirsten Wild und Archibald nicht aufgepasst, schon war der Sieg weg.

Deutsche glänzen und machen Lust auf mehr

Und apropos Bötticher: Gerade aus deutscher Sicht lohnt sich das Zuschauen bei der Track Champions League nach dem Auftaktabend besonders.

In der Sprint League der Frauen glänzten Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich, die auf den Plätzen eins und drei liegen und im Sprint-Finale sogar eine Neuauflage des Traumfinals der WM von Roubaix boten.

Bei den Männern gewann Bötticher mit einer überragenden Vorstellung das Keirin, um Gesamtrang zwei einzunehmen.

In beiden Kategorien mit deutscher Beteiligung geht es für die Athlet:innen in Schwarz-Rot-Gold daher nun tatsächlich um den Champions-League-Sieg.

