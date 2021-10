Bahnradsport

Emma Hinze erklärt: Das macht die neue UCI Track Champions League so besonders

Emma Hinze ist eines der Gesichter der neuen Bahnrad-Rennserie und erklärt, was die neue UCI Track Champions League so besonders macht. Die mehrfache Weltmeisterin sieht in dem revolutionären Format eine große Chance für ihren Sport und freut sich daneben insbesondere über die Gleichstellung beim Preisgeld zwischen Frauen und Männern.

00:04:07, 28/04/2021 Am 11:28