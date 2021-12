Bahnradsport

Free Livestream: Die 3. Runde der UCI Track Champions League in London ab 19:30 mit Friedrich, Hinze, Bötticher, Levy

Free Livestream: Die 3. Runde der UCI Track Champions League in London am Freitag, 3. Dezember 2021 ab 19:30 Uhr mit Lea Friedrich, Emma Hinze, Stefan Bötticher und Maximilian Levy. Im Velodrom der Olympischen Spiele von 2012 geht es in der vorletzten Runde um Siege und wichtige Punkte für die Gesamtwertung in der neuen Bahnrad-Rennserie.

04:00:00, vor einer Stunde