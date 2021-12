Bahnradsport

Free Livestream: UCI Track Champions League, Grand Finale in London am Samstag, 4. Dezember ab 19:45 Uhr! Im Olympia-Velodrom der britischen Hauptstadt fällt die Entscheidung über die Gesamtsiege in der neuen Bahnrad-Rennserie. Im Rennen sind aus deustcher Sicht noch Lea Sophie Friedrich, Emma Hinze und Stefan Bötticher. Hier gibt es das große Finalevent im kostenlosen Videostream.

03:17:00, vor 34 Minuten