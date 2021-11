Bahnradsport

Free Livestream: UCI Track Cycling Champions League - das 2. Event in Litauen am Samstag, 27.11. ab 17:30 Uhr live

Free Livestream: Die zweite Runde der UCI Track Cycling Champions League in Panevezys (Litauen) seht Ihr am Samstag, 27.11. ab 17:30 Uhr hier kostenlos im Videostream. Die insgesamt 72 Bahnrad-Asse kämpfen in vier Disziplinen um die Siege und wichtige Punkte für die Gesamtwertung der neuen Bahnrad-Rennserie. Mit dabei sind auch Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich, Stefan Bötticher und Max Levy.

04:00:00, vor 5 Stunden