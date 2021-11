"Ohne Sponsoren überleben wir nicht. Es ist eigentlich einfach. Wir sind immer auf der Suche nach Sponsoren", ergänzte Helal im Interview mit Eurosport Frankreich

Nach Angaben des jungen Franzosen müsse er im Moment mit weniger als 2000 Euro im Monat über die Runden kommen. Bisher habe er lediglich zwei Sponsoren.

Nach Tokio seien trotz seiner Erfolge keine weiteren hinzugekommen. "Es ist eine ziemlich prekäre Situation, ein Bahnradsportler zu sein. Man bringt viele Opfer. Wir trainieren zwei Mal am Tag, sechs Tage die Woche. Man kann also nichts anderes machen", so Helal.

Daher freue er sich auch auf die UCI Track Champions League. Bei dem erstmals ausgetragenen fünfteiligen Event erhält jeder Rennsieger 1000 Euro, der Gesamtsieger am Ende sogar 25.000 Euro. Auch jeder weitere Platz bekommt ein Preisgeld.

Helal hofft auf Überraschungen

Der 22-Jährige erklärte: "Es ist kein normales Rennen. (...) Es ist eine Kombination aus mehreren Dingen: der finanzielle Aspekt, die größere Sichtbarkeit, aber auch langfristig gesehen. Und die Besten werden dabei sein." Dies sei eine Chance "den Sport in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen, auch für unsere Sponsoren. Es ist wirklich toll und hat bisher etwas gefehlt."

Zudem erwartet Helal durch das veränderte Format einige Überraschungen.

"Starke Fahrer können abgefangen werden. Es wird uns zeigen, wie man schnell fährt, denn wir haben keine Wahl", so der Franzose: "Ich glaube, es wird eine großartige Erfahrung. Ich möchte gut abschneiden und Erfahrungen sammeln. Zumal alle Topfahrer dabei sein werden."

