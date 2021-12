Bahnradsport

UCI Track Champions League: Hinze holt Sprint-Gesamtsieg - Bötticher bietet Lavreysen Paroli - Highlights 2. Tag London

Emma Hinze hat aus deutscher Sicht für einen erfolgreichen Abschluss der UCI Track Champions League gesorgt. Die Weltmeisterin feierte am finalen Tag in London einen weiteren Erfolg im Sprint und sicherte sich damit auch den Gesamtsieg in dieser Disziplin. Stefan Bötticher jubelte über den zweiten Platz im Sprint-Gesamtklassement und siegte zudem im Keirin. Die Highlights im Video.

00:03:00, vor 2 Stunden