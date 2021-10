Die Fans können sich dann auf packende Duelle zwischen Friedrich und ihrer Teamkollegin Emma Hinze freuen: Gemeinsam gewannen sie bei der WM in Roubaix noch Gold im Teamsprint, nun werden sie im Keirin und Sprint bei der UCI Track Champions League gegeneinander um Punkte und Prämien kämpfen.

Zu den Gegnerinnen gehören dann aber auch Sprint-Olympiasiegerin Kelsey Mitchell aus Kanada und die Niederländerin Shanne Braspennincx, die in Tokio im Keirin siegte.

Ebenfalls sehr zu beachten sind die drei zweifachen Weltmeisterinnen Daria Shmeleva und Anastasiia Voinova (beide aus Russland) sowie Simona Krupeckaitė (Litauen). Sprinterinnen aus Kolumbien, Japan und Mexiko sorgen für ein Feld absoluter internationaler Klasse.

Insgesamt umfasst das Feld für die Premiere der UCI Track Champions League je 36 Fahrerinnen und Fahrer, von denen jeweils eine Hälfte in Sprint und Keirin an den Start geht, während die anderen 36 bei allen fünf Events in den Ausdauerdisziplinen Scratch und Ausscheidungsfahren antreten. Nach dem Auftakt in Palma de Mallorca geht es in vier weiteren Stationen um Siege und Punkte, bevor beim großen Finale in Tel Aviv am 11. Dezember 2021 die ersten Gesamtsieger gekürt werden.

Von Mallorca bis Israel: Die Rennen der UCI Track Champions League

Bötticher und Levy gegen die Gold-Sammler

Auch im Starterfeld der Männer sind zwei Deutsche vertreten: Neben dem bereits vorab qualifizierten Maximilian Levy wird auch Stefan Bötticher in Sprint und Keirin um Rennsiege bei den fünf Stationen und die Gesamtwertung der Sprintwettbewerbe kämpfen. Die härteste Konkurrenz wird dabei aus den Niederlanden kommen:

Mit Jeffrey Hoogland und Harrie Lavreysen sind die beiden Gold-Sammler von Olympia und WM mit dabei und dürften für Bötticher (Doppelweltmeister 2013) und Levy (vier WM-Titel von 2009 - 2013) die größten Herausforderer sein.

Schweizer Power und Bahnrad-Ikonen

In den beiden Ausdauerdisziplinen können sich die Fans auf Michelle Andres und Claudio Imhof aus der Schweiz freuen. Sie stellen sich einer Konkurrenz, die mit Kirsten Wild (Niederlande) und Katie Archibald (Großbritannien) bzw. dem Briten Ed Clancy, Kelland O'Brien (Australien) oder Aaron Gate (Neuseeland) ausgesprochen hochkarätig besetzt ist.

Insgesamt kann das Starterfeld der UCI Track Champions League nicht weniger als zehn Olympiasiege, 29 Olympiamedaillen und 63 Goldmedaillen bei Bahnrad-Weltmeisterschaften vorweisen.

Zum Abschluss einer herausragenden Saison mit Olympia in Tokio, der Bahnrad-EM in der Schweiz und den Weltmeisterschaften im französischen Roubaix ist die Premiere des neuen Formats der Champions League das krönende Finale.

Eurosport präsentiert den Auftakt der UCI Track Champions League am Samstag, 6. November aus dem Velodrom in Palma de Mallorca ab 18:45 Uhr live im TV und im kostenlosen Livestream auf Eurosport.de und in der Eurosport App!

