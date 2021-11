Besonders im Fokus stehen heute drei der vier deutschen Bahnrad-Stars, denn dieses Trio ist im Rennen um die Gesamtwertungen ausgezeichnet platziert. Emma Hinze führt im Sprint-Klassement der Frauen, doch Lea Sophie Friedrich lauert mit knappem Rückstand wenig dahinter. Bei den Sprintern ist Stefan Bötticher aktuell Zweiter und will diese Position mindestens verteidigen.

Für Hinze und Friedrich sind die Rennen in Keirin und Sprint eine besondere Herausforderung, die beiden Freundinnen werden auf der Bahn zu knallharten Rivalinnen, was einerseits "manchmal hart" ist, wie Hinze im Gespräch verriet - aber auch "immer ein Vergnügen", so Friedrich im Eurosport-Interview.