Besonders im Fokus stehen die Deutschen Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Stefan Bötticher - sie kämpfen um Podium und Titel beim großen Finale.

Im "Mekka für den Bahnradsport", wie Eurosport-Expertin Kristina Vogel das Londoner Velodrom bezeichnet, geht es in allen vier Ligen der Track Champions League um die Titel, da die geplante fünfte Station in Tel Aviv aufgrund der verschärften Einreisebestimmungen gestrichen werden musste.

Denn auch wenn Harrie Lavreysen die Sprint League der Männer und Emma Hinze die Sprint League der Frauen deutlich anführen, oder Katie Archibald in der Endurance League der Frauen bisher dominant agierte, so ist bislang nur die Hälfte der Punkte vergeben. Es kann also noch alles auf den Kopf gestellt werden.

"Und bei den Ausdauer-Männern wird es richtig spannend: Corbin Strong hat auf Mallorca Scratch und Elimination gewonnen, Sebastian Mora dann in Panevezys dasselbe – und auch Gavin Hoover ist nah an beiden dran. Da mag ich kaum eine Prognose wagen", so Vogel.

19:30 Uhr: Felix Mattis begrüßt Dich im Liveticker zum vorletzten Champions-League-Abend der Premierensaison! In 30 Minuten beginnt die Action hier im Velodrom von London. Wir begleiten hier im Ticker jeden Lauf, damit Ihr alles nachlesen könnt, falls Ihr im Felix Mattis begrüßt Dich im Liveticker zum vorletzten Champions-League-Abend der Premierensaison! In 30 Minuten beginnt die Action hier im Velodrom von London. Wir begleiten hier im Ticker jeden Lauf, damit Ihr alles nachlesen könnt, falls Ihr im Livestream etwas verpassen solltet.

