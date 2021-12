UCI Track Champions League

London - wie speziell ist es, ausgerechnet hier am Wochenende zu fahren?

Maximilian Levy: Das ist natürlich schon besonders, gerade weil es jetzt durch die Absage von Tel Aviv auch mein letztes UCI-Rennen wird. Da ist es emotional schon schön, nochmal in dieses Velodrom zurückzukehren.

Gibt es eine besondere Stelle dort, die Erinnerungen weckt?

Levy: Da die Olympischen Spiele 2012 dort waren und das Dorf außen herum, verbindet man es vor allem damit – auch wenn ich bestimmt zehn bis zwölf Mal in den letzten Jahren dort war. Man erkennt das Viertel dort zwar kaum mehr wieder, weil viel gebaut wurde, aber auf dem Weg zur Bahn ist es trotzdem ein spezielles Gefühl.

Einen besseren Ort könnte es kaum geben für das letzte Profi-Event?

Levy: Ich habe ein paar Bahnen, die bei mir für Gänsehaut-Erinnerungen sorgen – zum Beispiel auch Cali in Kolumbien, wo ich mal schwer gestürzt bin und einige wichtige Momente hatte. Wenn ich dort in die Halle komme, saugt einen das direkt wieder auf. Da kriege ich jetzt beim Erzählen schon Gänsehaut. Oder Wien, da bin ich vor langer Zeit Junioren-Weltmeister geworden, und auch das ist so eine Bahn – wenn Du da reingehst und riechst, bist Du sofort in dieser Erinnerung drin. Berlin ist für mich emotional natürlich auch ähnlich, oder Cottbus und Frankfurt (Oder). Und natürlich auch London.

Wie werden Sie den Abschied von London zelebrieren?

Levy: Das ist eigentlich ganz niedlich: Ich habe mit Chris Hoy geschrieben und ihn gefragt, ob er seine Goldmedaille und seinen Anzug von damals mitbringt, damit wir nochmal ein 10-Jahre-danach-Bild machen können. Ich habe meine Sachen auch dabei und das würde die Sache für mich sehr schön abrunden.

Und sportlich?

Levy: Auch da ist es schön, sich so zu verabschieden. Bei Olympia war ich ja noch sehr im Tunnel, wollte Emotionen nicht zulassen. Aber jetzt bin ich entspannter, weil es sportlich für mich nicht mehr um viel geht. Ich kann mit den Besten in der Champions League nicht mehr mithalten und es deshalb so richtig genießen, da nochmal verhauen zu werden – aber das stört mich nicht. Ich habe letztens einen coolen Spruch gelesen: 'Der alte Tiger stirbt im letzten Kampf' – und genau so wird es bei mir jetzt auch sein.

Gar keine Ambitionen mehr für London? Sie sind momentan Letzter in der Sprint League.

Levy: Ja, das liegt auch ein wenig am Punktesystem. Die Rangfolge hinter den Finalisten berechnet sich nach den Abständen zum jeweiligen Laufsieger in den Vorläufen. Man kann also auf Punkte fahren und sich einfach an einen dranklemmen. Aber das entspricht nicht meinem Naturell als Rennfahrer: Ich versuche, auf Sieg zu fahren. Wenn das dann nicht klappt, verliert man mit größerem Rückstand und kriegt deshalb weniger Punkte. Aber egal: Ich gebe mir Mühe und versuche, so gut wie möglich zu fahren.

Es ist eben die Champions League und alle Guten sind da – und das auch noch gut in Schuss, weil sie Ende Oktober noch die WM gefahren sind. Ich hingegen habe mich schon dem neuen Leben geöffnet und habe nicht mehr so trainiert, wie man es eigentlich sollte, wenn man sowas hier fährt.

Levy: Halbmarathon als "Vorbereitung"

Sie haben auf Mallorca, während die Konkurrenz die Bahn-WM fuhr, einen Halb-Ironman absolviert. Wie haben Sie es dann überhaupt geschafft, noch halbwegs wettbewerbsfähig zu werden für die Bahn?

Levy: Ich bin noch gut genug, um nicht komplett abgehängt zu werden. Das verliert man ja nicht in zwei Wochen. Aber natürlich hat vor allem das Halbmarathon-Laufen auf Mallorca nicht geholfen. Wie gesagt: Ich gebe mir Mühe, aber richtig gut vorbereiten konnte ich mich in den letzten Wochen nicht mehr.

Stefan Bötticher liegt vor dem Final-Wochenende von London auf Rang zwei. Trauen Sie ihm zu, dort zu bleiben - jetzt wo auch sein ärgster Verfolger Jeffrey Hoogland wegen Quarantäne fehlt?

Levy: Ich denke schon, die Konstellation sieht gut für ihn aus und die Rennmodi kommen uns Deutschen sowieso entgegen. Keirin können wir meistens gut, und die Dreierläufe im Sprint sind international ja nicht mehr wirklich alltäglich, aber wir haben das in unserer Jugend sehr viel geübt. Das sieht man, dass da viele Andere Probleme haben, in den Dreierläufen Geschwindigkeiten und Abstände richtig einzuschätzen und taktisch zu interpretieren.

Ein kleine Überraschung ist sein zweiter Platz aber schon, oder?

Levy: Ja, und das wird ihm und seinem Selbstvertrauen gut tun. Man muss natürlich sehen, dass die Anderen nach der Olympia-Verschiebung, dann EM und WM etwas satt sind. Stefan hingegen sagt sich, er hat noch etwas gutzumachen. Und es freut mich, dass er sich hier so gut präsentieren kann, um dann in Zukunft die Lücke nach vorne wieder schließen zu können.

Levy: "Ich bin der Wasserträger"

Wie können Sie ihn unterstützen?

Levy: Ich bin im Innenraum der Wasserträger. Da ich ja meistens recht schnell fertig bin, unterstütze ich dann nicht nur ihn, sondern auch Emma Hinze und Lea Friedrich zwischen den Läufen. Wenn man vorne reinfährt ist das Programm hier ja schon sehr heftig. Deshalb bin ich dann mit Flaschen, Gels und Riegeln da, um ihnen jeden Schritt zu ersparen.

Sie sind also in der Betreuerrolle, die Sie als Junioren-Nationaltrainer ab 2022 dann inne haben, schon angekommen…

Levy (lacht): Ja, genau – so ungefähr. Bin ich aber auch wirklich schon: Ich war jetzt zwischen Panevezys und London sogar schon bei meinen Junioren im Trainingslager ein paar Tage. Der Job ist also schon früher da, als eigentlich geplant. Es macht mir Spaß und da spüre ich, dass es jetzt auch in Ordnung und an der Zeit ist, für mich, zu gehen. Es ist schön, die neue Generation und ihren Hunger zu sehen.

Schauen wir allgemein nochmal auf die Track Champions League. Sie sind ja mittendrin und haben ein erfahrenes Auge. Wie hoch ist die Qualität?

Levy: Aus meiner Sicht sehr hoch – und zwar auf allen Ebenen. Auch die Organisation ist sehr, sehr professionell. Man sieht an der Kommunikation mit uns Fahrern, dass die Veranstalter das Event auf ein neues Level heben wollen. Das macht wirklich Spaß und ich glaube, dass die Serie für den Bahnradsport ein großer Zugewinn ist. Und sportlich sind einfach alle da, die Rang und Namen haben. Klar: Nach dem langen Olympia-Anlauf und der WM zeigen die Formkurven eher nach unten. Aber wenn man in die Zukunft schaut: In Jahren ohne Olympia-Verschiebung geht man im November nicht auf dem Zahnfleisch, und so wie sich die Champions League jetzt präsentiert, werden die Großen auch in Zukunft immer hier hin wollen, um sich zu zeigen und im Fernsehen zu gewinnen.

