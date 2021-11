Der 29-Jährige wurde drei Wochen nach seinem überraschenden Sieg im Keirin von Mallorca diesmal in Panevezys (Litauen) Dritter in eben jenem japanischen Kampfsprint, um dann später am Abend auch im Sprint zu punkten.

Dort schied er im Halbfinale zwar aus, strich aber trotzdem elf Zähler als Fünfter ein.

Ad

In der Gesamtwertung ist Bötticher mit 59 Punkten damit weiterhin Zweiter. Lavreysen führt mit 77 Zählern und ist bereits enteilt, doch gegenüber dessen niederländischem Landsmann Jeffrey Hoogland baute Bötticher seine Führung von drei auf zwölf Punkte aus.

UCI Track Champions League Hinze und Friedrich räumen in Litauen ab: So lief der Champions-League-Abend VOR 8 STUNDEN

"Es ist schön zu sehen, dass Konstanz zu einer guten Position in der Gesamtwertung führen kann", freute sich der Sprint-Weltmeister von 2013 und analysierte am Eurosport-Mikrofon: "Ich denke, das heutige System mit dem Keirin zuerst und dem Sprint danach ist deutlich härter als andersherum, wie wir es auf Mallorca hatten. Dadurch hatten viele Fahrer große Schmerzen heute und haben Punkte verloren. Jeffrey zum Beispiel ist nicht durch die erste Runde im Sprint gekommen."

Bötticher agiert clever

Dass Regeneration gerade in der Sprint League bei bis zu fünf Einsätzen in drei Stunden im neuen Champions-League-Format eine wichtige Rolle spielen würde, war vorher klar.

Nun scheint sich aber auch abzuzeichnen, dass Bötticher das entgegenkommt – auch weil der 29-Jährige sehr clever agiert. So fuhr er in Panevezys am Samstagabend nicht schon im Keirin mit der absoluten Brechstange.

Als er dort im Finale hinter den beiden Niederländern Lavreysen und Hoogland an dritter Stelle saß, hätte er auch volles Risiko gehen und mit einem längeren Sprint versuchen können, zu gewinnen – wie vor drei Wochen auf Mallorca. Doch mit dem diesmal noch folgenden Sprint-Turnier im Hinterkopf blieb er cool.

Starker Auftritt in Panevezys: Bötticher rast im Keirin in die Top drei

Bötticher mit Abschneiden in Panevezys zufrieden

"Wenn man zu früh losfährt, kann man auch eingeklemmt werden und am Ende hinten landen", erklärte er.

"Deshalb habe ich entschieden, erst zur Schlussrunde loszufahren und so vielleicht einen von beiden zu schlagen", so Bötticher weiter: "Ich hätte Jeffrey auch fast geholt, wurde dann in der letzten Kurve nur etwas blockiert. Aber okay, ich bin Dritter geworden, das ist erneut ein gutes Ergebnis für mich."

Schlaues Fahren mit taktischem Weitblick und eine gute Regenerationsfähigkeit werden auch in der kommenden Woche wichtig sein. In London nämlich wartet ein Doppel-Event mit Rennen am Freitag und Samstag.

Das könnte Dich auch interessieren: Deutscher Doppelsieg! Friedrich und Hinze dominieren im Keirin

"Souverän!" Hinze fährt in Panevezys zum zweiten Sprint-Sieg

UCI Track Champions League Hinze und Bötticher glänzen: So lief der Auftakt der neuen Champions League 06/11/2021 AM 13:06