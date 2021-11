Bahnradsport

UCI Track Champions League: Corbin Strong siegt in Mallorca auch im Ausscheidungsfahren

Perfekte Ausbeute für Corbin Strong: Der Neuseeländer gewinnt bei der Premiere der UCI Track Champions League nach dem Scratch auch in Elimination-Rennen. Mit der Maximalausbeute beendet er also seine beiden Auftritte im Velodrom von Mallorca und trägt das Führungstrikot der neuen Bahnrad-Rennserie beim nächsten Event in Litauen.

