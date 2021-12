Es ist der neue Liebling der UCI Track Champions League, das Must-See-Event.

Seit einiger Zeit zieht das Elimination Race beeindruckende Zuschauermengen an. Es war jedoch keineswegs dazu bestimmt, einen so hohen Bekanntheitsgrad zu erlangen.

Als das Rennen zum ersten Mal ins Leben gerufen wurde, war es noch nicht einmal eine anerkannte Bahndisziplin. Das Ausscheidungsfahren gewann jedoch an Legitimität, als es ins Omnium-Programm aufgenommen wurde, wo es bis heute neben den Rennen Scratch, Tempo und Punktefahren ansteht.

Aufgrund seiner wachsenden Popularität haben die Veranstalter vor Kurzem beschlossen, das Elimination Race zu einer eigenständigen Veranstaltung zu machen. Und es sieht nicht nach einer Entscheidung aus, die sie bereuen werden.

Das Prinzip der Disziplin ist einfach: Eine Gruppe von Fahrern startet als Feld und bestreitet periodisch – je nach Streckenlänge alle ein, zwei oder drei Runden – einen Sprint.

Der Fahrer, der in jedem Sprint als letzter die Ziellinie überquert, scheidet aus und muss das Rennen sofort beenden.

Es erinnert an römische Sportarten

Während die Folge von Sprints abläuft, wird das Peloton verkleinert, bis nur noch zwei Fahrer*innen übrig sind, die um den Sieg kämpfen.

Sie liefern sich ein klassisches Eins-gegen-Eins-Duell, bei dem der Athlet*innen, der die Ziellinie als Erstes überquert, gewonnen hat.

Schach in Hochgeschwindigkeit: So funktioniert die Elimination

Der Reiz des Rennens liegt auf der Hand: "Es erinnert ein bisschen an römische Sportarten oder Wagenrennen", schwärmt François Pervis, ein großer Fan der Veranstaltung.

Als reiner Speed-Spezialist gibt er zu, dass das Ausscheidungsrennen "physisch die härteste aller Bahnrad-Disziplinen" ist. Es braucht ein außergewöhnliches Ausdauerniveau, um bei so hohen Geschwindigkeiten Runde um Runde fahren zu können, während man sich die Strecke mit allen anderen Fahrern teilt.

Zumal, wie Pervis betont, "manchmal alles auf ein paar Millimeter Reifenbreite ankommt", wobei im Falle eines Fotofinishs die Position des Hinterrads entscheidend ist. Dies führt manchmal zu weit verbreiteter Verwirrung im Peloton, wobei die Fahrer*innen auch nach dem Ausscheiden das Rennen fortsetzen.

Um solche Vorfälle zu vermeiden, werden Radfahrer heutzutage mit einer vibrierenden Box ausgestattet, die ihnen mitteilt, dass sie als Letzter ins Ziel gekommen sind und daher die Bahn verlassen müssen.

Sprints zu bestreiten bedeutet außerdem, Ellenbogen an Ellenbogen zu rasen, was unweigerlich zu Stürzen führt. Letztere sind integraler Bestandteil der Veranstaltung und bringen ein Element von Dramatik und Unvorhersehbarkeit in das Geschehen. "Das ist normal", warnt François Pervis. "Die Fahrer fahren ständig am Limit, um ihren Platz im Peloton zu halten und nicht eingebaut zu werden."

Bitteres Aus: Wild fliegt im Elimination Race aus dem Pedal

Elimination Race: Nur nicht der Letzte sein

Hier kommt die Taktik ins Spiel. Taktisches Geschick ist im Eliminationsrennen genauso wichtig wie körperliche Stärke, und nur die klügsten Strategen können sich in einem Rudel hungriger Wölfe behaupten.

"Das Schwierigste ist es, hellwach zu bleiben", fährt François Pervis fort. "Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Fahrer*innen vor der Linie unaufmerksam werden, so intensiv ist die Anstrengung."

Generell gibt es zwei Haupttaktiken, um nicht das letzte Rad zu sein, das die Ziellinie überquert: "Entweder gehst du nach vorne und legst ein sehr hohes Tempo vor, damit die anderen dich nicht überholen können. Aber diese Trittfrequenz ist im Laufe der Zeit fast unmöglich aufrechtzuerhalten", erklärt Pervis. "Oder du bleibst hinten und wenn die Sprints kommen, beschleunigst du und überholst alle außen. Auch das erfordert immer wieder einen enormen Aufwand. Außerdem fühlt sich diese Strategie oft wie ein Spiel mit dem Feuer an."

Mit anderen Worten, es gibt keinen ausfallsicheren Weg, das Ausscheidungsrennen zu überleben, bei dem alle Fahrer alles tun, um nicht eingekeilt zu werden. Weil es diese Atmosphäre der totalen Unsicherheit schafft, ist das Ausscheidungsrennen ganz einfach wie für das Fernsehen gemacht. "Alles ändert sich ständig", schließt François Pervis. Nichts ist in Stein gemeißelt und das Rennen wird immer wieder auf den Kopf gestellt.

Stürze, Spannung und ein finaler Showdown: Das Elimination Race ist wie ein Actionfilm, der sich vor Ihren Augen abspielt!

