Bahnradsport

UCI Track Champions League: Deutsche Sprint-Asse drehen in London auf - Highlights vom Freitag

Die deutschen Sprint-Festspiele in der UCI Track Champions League gehen auch in London weiter. Am Vorschluss-Abend der Rennserie im Olympia-Velodrom von 2012 gingen drei der vier Wettbewerbe in der Sprint League an die drei deutschen Asse Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Stefan Bötticher.

00:02:59, vor 7 Stunden