Emma Hinze strahlte auch im Eurosport-Studio im Velodrom von Palma noch, als sie dort nach der Siegerehrung im hellblauen Trikot der Gesamtführenden in der Sprint League der Frauen ans Mikrofon trat.

"Es war wirklich aufregend, wirklich intensiv - harte Rennen mit kurzen Pausen. Mir haben die Atmosphäre, die Beleuchtung und auch die Animationen sehr gut gefallen. Es war eine coole Show", sagte sie und bekam das Lächeln kaum mehr aus dem Gesicht.

"Die kurzen Pausen waren sehr hart und haben mich an Olympia in Tokio erinnert. Aber dort habe ich mich nicht so gut gefühlt wie heute. Deshalb war es zwar hart, aber ich habe es geschafft. Es fühlt sich toll an, zu führen. Ich bin wirklich stolz, die Erste zu sein, die dieses Führungstrikot trägt."

Zunächst hatte sich Hinze im Keirin knapp der kanadischen Sprint-Olympiasiegerin Kelsey Mitchell geschlagen geben müssen. Doch im Sprint schaltete Friedrich die Kanadierin im Halbfinale aus und so kam es zum deutsch-deutschen Duell, das Hinze auch bei den Weltmeisterschaften von Roubaix vor zwei Wochen bereits für sich entschieden hatte.

Hinze und Friedrich gemeinsam stark

Friedrich hatte vorher auch im Keirin Hinzes Weg zum zweiten Platz bereits geebnet: Als die Französin Mathilde Gros zwei Runden vor Schluss Vollgas gab und die 21-Jährige an ihrem Hinterrad für die Gruppe den Kontakt hielt, zog sie so quasi Hinze den Schlussspurt an.

Während die beiden deutschen Frauen glänzten, holte bei den Männern Bötticher allein die Kohlen aus dem Feuer, beeindruckte dabei aber umso mehr. Der 29-jährige Sprint- und Teamsprint-Weltmeister von 2013 kämpfte sich schon im Sprint-Turnier ins Halbfinale und fuhr dann im Keirin zwei überragende Läufe.

Gerade im Finale glänzte er nicht nur durch seine Power, sondern auch durch taktische Cleverness, als er sich ans Hinterrad von Jeffrey Hoogland setzte, den richtigen Moment abwartete und von dort zum Sieg spurtete – vor den beiden niederländischen Top-Favoriten Hoogland und Harrie Lavreysen.

Bötticher glänzt und Levy spürt noch den Half-Ironman

"Stefan war eine große Überraschung heute. Er hat zwei sehr gute Keirins gefahren", lobte auch Maximilian Levy. "Er hat seine Beine wieder gefunden. Mit Olympia war er nicht sehr froh, aber bei der WM wurde er schon besser. Und das hier ist jetzt eine tolle Möglichkeit für ihn, positive Erfahrungen zu sammeln und auch sein Selbstvertrauen wieder aufzubauen, dass er in den letzten Jahren etwas verloren hatte."

Levy selbst kam weder im Sprint noch im Keirin über die erste Runde hinaus. Doch der 34-jährige Berliner, der seine Karriere eigentlich im Sommer schon beendet hatte und im Winter in die Trainerabteilung des Bundes Deutscher Radfahrer wechseln wird, war trotzdem nicht unglücklich.

"Wow!" Bötticher düpiert Favoriten und gewinnt Keirin-Finale

"Ich werde älter", lachte er am Eurosport-Mikrofon. "Aber ich habe es genossen und hatte Spaß. Für den Anfang war es okay, aber ich denke ich werde in den nächsten Wochen noch etwas besser und kann dann vielleicht in London nochmal um einen Sieg kämpfen. Ich habe vor zwei Wochen hier einen Halb-Ironman gemacht – und Laufen und schnell Rad zu fahren, das passt nicht perfekt zusammen. Aber in den nächsten Wochen werde ich weniger laufen."

Die Track Champions League geht am 27. November im litauischen Panevézys in ihre zweite Runde, bevor dann am ersten Dezember-Wochenende in London die Läufe drei und vier sowie schließlich am 11. Dezember in Tel Aviv das Finale warten.

Sprinter-Klasse: Hinze und Friedrich besser als der Rest der Welt

