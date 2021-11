Bahnradsport

UCI Track Champions League: Doubleheader in London am 3. und 4. Dezember wird zum entscheidenden Showdown

UCI Track Champions League: Der Doubleheader in London am 3. und 4. Dezember wird zum entscheidenden Showdown im Kampf um die Gesamtwertungen bei Frauen und Männern. Die dritte und vierte der fünf Runden wird in der britischen Hauptstadt ausgetragen und dort fällt mehr als nur eine Vorentscheidung in den Rennen um die vier Leadertrikots der neuen Bahnrad-Rennserie.

00:02:01, vor einer Minute