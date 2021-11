Bahnradsport

UCI Track Champions League - Panevezys: Alle Finals und die deutschen Siege in den XXL-Highlights

Alle Finals und die deutschen Siege in den XXL-Highlights der zweiten Runde in der UCI Track Champions League im Velodrom von Panevezys in Litauen. Mit Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich gab es wieder zwei Erfolge zu feiern, dazu sammelte Stefan Bötticher bei den Männern weiter eifrig Punkte im Kampf um das Leadertrikot. Weiter gehts in London am 3. und 4. Dezember mit den nächsten Rennen.

00:07:01, vor 28 Minuten