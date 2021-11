Bahnradsport

UCI Track Champions League, Panevezys: So lief der Kampf im Keirin-Rennen mit Stefan Bötticher

UCI Track Champions League, Panevezys: So lief der Kampf im Keirin-Rennen mit Stefan Bötticher bei der zweiten Station der neuen Bahnrad-Rennserie. Der Deutsche sammelte wieder wichtige Punkte in der Gesamtwertung der Sprint League, auch wenn er nicht wie beim Auftakt in Mallorca den Sieg im Kampfsprint holen konnte.

00:07:55, 28/11/2021 Am 09:19