Bahnradsport

UCI Track Champions League: Stefan Bötticher blickt auf Doubleheader in London: "Da muss man Vollgas geben"

UCI Track Champions League | Stefan Bötticher blickt auf den Doubleheader in London, der über die Gesamtwertung entscheiden wird: "Da muss man Vollgas geben", unterstreicht der Sprint-Spezialist die Herausforderung schon von den Vorläufen an. Für ihn persönlich sei wichtig, schon am Freitag gut abzuscheiden, um mit psychologischem Rückenwind in die letzten Rennen am Samstag gehen zu können.

00:04:05, vor einer Stunde