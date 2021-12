Im "Mekka für den Bahnradsport", wie Eurosport-Expertin Kristina Vogel das Londoner Velodrom bezeichnet, geht es in allen vier Ligen der Track Champions League um die Titel, da die geplante fünfte Station in Tel Aviv aufgrund der verschärften Einreisebestimmungen gestrichen werden muss.

Denn auch wenn Harrie Lavreysen die Sprint League der Männer und Emma Hinze die Sprint League der Frauen deutlich anführen, oder Katie Archibald in der Endurance League der Frauen bisher dominant agierte, so ist bislang nur die Hälfte der Punkte vergeben. Es kann also noch alles auf den Kopf gestellt werden.

Ad

"Und bei den Ausdauer-Männern wird es richtig spannend: Corbin Strong hat auf Mallorca Scratch und Elimination gewonnen, Sebastian Mora dann in Panevezys dasselbe – und auch Gavin Hoover ist nah an beiden dran. Da mag ich kaum eine Prognose wagen", so Vogel.

UCI Track Champions League "Der alte Tiger stirbt im letzten Kampf": Levy mit Abschied in London VOR 26 MINUTEN

Bahn-Sprinter Maximilian Levy, der in London seinen Abschied aus der Profi-Szene gibt, wagte nach kurzem Überlegen zumindest einen Tipp: "Schreib Mora auf", sagte er im Eurosport-Gespräch.

Für die deutschen Zuschauer wird es am Freitag- und Samstagabend (jeweils ab 19:30 Uhr live auf Eurosport) aber vor allem in den Sprint-Ligen interessant. Hinze führt die der Frauen vor Friedrich an, und das deutsche Duo wird durch die kanadische Olympiasiegerin Kelsey Mitchell herausgefordert.

Deutscher Doppelsieg! Friedrich und Hinze dominieren im Keirin

Bei den Männern kämpft Bötticher hinter dem bislang überlegenen Lavreysen gegen Nicholas Paul aus Trinidad und Tobago um den zweiten Gesamtrang. "Ich denke, er kann die Position halten. Die Konstellation ist gut", prognostizierte Levy, und Vogel ergänzte: "Er fährt taktisch supergute Rennen und holt sehr viel heraus. Ich hoffe, dass er den zweiten Platz halten kann. Es ist allerdings knapp und er muss schauen, dass er immer gut durchkommt."

Als neuer Faktor kommt in London hinzu, dass nach dem intensiven Rennabend am Freitag gleich noch ein zweiter Abend folgt. Mit dieser Vorbelastung in den zweiten Abend zu gehen, das gab es auf Mallorca und in Litauen bei den ersten Champions-League-Events nicht. "Da zeigt sich am zweiten Tag, wer sich am besten erholen konnte und noch was im Tank hat", erklärt Vogel und meint, dass das Bötticher entgegenkommen könnte. Der 29-Jährige sei gut im Regenerieren: "Stefan ist ein sehr laktatverträglicher Mensch", so die ehemalige Sprint-Queen.

Taktisches Fahren für maximale Punkteausbeute?

"Ich traue es ihm aber auch deshalb zu, weil er einfach auch fuchsig ist. Er ist ein intelligenter Radfahrer, kann sich selbst gut einschätzen, aber auch seine Umgebung", sagt Vogel und Levy bringt damit ein weiteres Element ins Spiel, das für die Champions-League-Gesamtwertung von Bedeutung ist: die Bepunktung.

"Vielleicht holt man auch den Taschenrechner raus", deutet der Routinier an. "Wir beginnen am Freitagabend ja mit dem Sprint und fahren das Keirin danach. Da könnte man überlegen, ob man da im Halbfinale lieber mit knappem Abstand hinter dem Laufsieger als Zweiter ins Ziel rollt und sich das Finale spart. So wird man dann Dritter und sammelt immer noch ordentlich Punkte, hat aber mehr Kraft fürs Keirin."

Heißer Fight im Kampfsprint: So schlug sich Bötticher im Keirin

Die Sieger jedes der vier Wettbewerbe an einem Abend bekommen 20 Punkte, die Zweitplatzierten 17 und die Drittplatzierten 15. Für Platz sieben, also das beste Ergebnis außerhalb des Keirin-Finales gibt es nur neun Zähler. Im Sprint-Turnier das Finale zu verpassen, wäre für die Gesamtwertung also weniger schmerzhaft, als im Keirin auszuscheiden.

Bötticher selbst betonte im Vorfeld aber, dass es für ihn am Freitag auch wichtig sei, in allen Rennen sehr gut abzuschneiden, um das nötige Selbstvertrauen für den Abschluss am Samstag zu haben. "Mental ist es wichtig, einen guten Freitag zu fahren. Wenn ich dann noch in guter Position bin, kann ich entspannter in die Samstagsrennen gehen", so der 29-Jährige.

Insgesamt erwartet die Fahrer in London wohl ein Radsport-Fest. "Es gibt wenige Länder, die sich um den Ticketverkauf so wenige Gedanken machen müssen. Wenn man sich erinnert, dass Prinz Harry zugesehen hat, als ich dort Olympiasiegerin wurde, dann sagt das viel über das Standing des Bahnradsports in Großbritannien", erwartet Vogel eine tolle Atmosphäre beim Champions-League-Finale.

Das könnte Dich auch interessieren: "Der alte Tiger stirbt im letzten Kampf": Levy mit Abschied in London

Bötticher vor Doubleheader in London: "Da muss man Vollgas geben":

UCI Track Champions League Vogel über deutschen Sprint-Showdown: "Sie können beide alles" VOR EINEM TAG