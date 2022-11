Darum ist die zweite Station der Rennserie für Bötticher ein absolutes Highlight: "Ich freue mich sehr darauf, und hoffe, den einen oder anderen von meinen Fans und Freunden danach noch zu sehen oder zu sprechen, auch wenn nach dem Rennen immer wenig Zeit ist."

Mit dem Velodrom in Berlin verbindet der Routinier viele Emotionen und Erlebnisse, "positive und negative", erklärte der Top-Sprinter in einer Medienrunde vor dem Rennen. "Vor allem an das Sechstagerennen 2018 erinnere ich mich sehr gern, da bin ich nach einer langen Verletzung mit Bahnrekorden zurückgekommen - das war gigantisch!"

Am kommenden Samstag setzt er "auf eine ähnliche Stimmung und einen Heimvorteil. Das hilft sehr. Ich hoffe, dass wir den Zuschauern die Möglichkeit geben uns zu pushen, wenn wir viele gute Rennen fahren. Gerade wenn man schon bisschen ausgepowert ist, kann eine Euphoriewelle in der Halle noch ein paar Prozent freischalten."

Bötticher mit Chance aufs Trikot in Berlin

Für den Vorjahreszweite der Gesamtwertung in der UCI Track Champions League bietet das Heimspiel auch die Chance, das Führungstrikot in der Sprint-Liga zu übernehmen, von dem ihn nur wenige Punkte trennen. Eine Option, die Bötticher mit gemischten Gefühlen sieht: "Man müsste eigentlich wie bei der Tour de France versuchen, möglichst lange auf das Trikot zu verzichten. Denn es bedeutet schon eine Menge an Zusatzbelastung mit Pressekonferenz, Präsentation auf der Bahn - da kommt viel zusammen. Deshalb würde ich es am liebsten vermeiden und erst am Ende aufs Trikot fahren", fasst er seine Taktik lachend zusammen.

Bötticher blickt auf neue Saison voraus: "Wieder um Sieg mitkämpfen"

Eine entscheidende Rolle werde die Konstanz über die vier Rennwochenenden spielen, unterstreicht der 30-Jährige - der Auftakt ist bereits erfolgreich geglückt: "Die Ausgangslage ist gut, ich bin sehr zufrieden mit meinem Start in Mallorca."

Doch die Konkurrenz ist noch härter als im Vorjahr, auch das hätten die Rennen in Palma gezeigt. "Das Starterfeld ist in dieser Saison deutlich breiter und stärker als im vergangenen Jahr, zum Beispiel durch die Australier. Die Serie ist auch anspruchsvoller, weil vier Wochen lang jedes Wochenende ein Rennen stattfindet. Die Erholung wird also eine große Rolle spielen. Man kommt aber nur dann am Ende auf das Gesamt-Podium, wenn man davor in den Rennen konstant in die Top 6 fährt. Das ist mein Ziel", unterstreicht Bötticher.

