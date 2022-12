Bötticher startet als Gesamtdritter der Sprint League ins Schlusswochenende - mit viel Abstand nach vorne, aber noch mehr Luft nach hinten. Vergangene Woche kündigte er aber an, nicht auf Verteidigen, sondern auf Angriff fahren zu wollen.

Lavreysen führt die Liga mit 111 Punkten an und Richardson folgt mit deren 109 vor Bötticher (86).

In der Sprint League der Frauen hat Mathilde Gros die Führung inne. Die französische Weltmeisterin führt mit 83 Punkten, neun Zähler vor Martha Bayona aus Kolumbien. Pauline Grabosch liegt auf Rang 13 mit 22 Punkten.

In den Ausdauer-Ligen trägt bei den Männern der Schweizer Claudio Imhof das Hellblaue Trikot des Gesamtführenden. Er hat 80 Punkte und damit sechs mehr als Mathias Guillemette (Kanada) auf Rang zwei. Moritz Malcharek ist Achter, hat mit 53 Punkten aber auch nur sieben Zähler Rückstand auf die Top 5.

Bei den Frauen läuft alles auf ein Duell zwischen Jennifer Valente (USA / 98 Punkte) und Titelverteidigerin Katie Archibald (Großbritannien / 97) hinaus. Lea Lin Teutenberg, die vergangene Woche in Paris schwer stürzte und dadurch ohne Punkte nach Hause fuhr, ist mit insgesamt 23 Zählern 15. der Liga.

Liveticker:

20:27 Uhr: Keirin der Männer, Heat 1 - Bötticher fährt von vorne und am Ende der ersten Runde eröffnet Nakano das Rennen. Er stürmt an die Spitze und Bötticher verteidigt dahinter Rang 2. In der Schlussrunde aber ist der Deutsche dann doch der Stärkste und zieht wieder vorbei, um schließlich mit einer Radlänge Vorsprung vor dem Kolumbianer zu gewinnen. Bötticher und Quintero sind im Finale!

20:24 Uhr: Weiter geht es mit dem Keirin der Männer. Gleich im ersten Heat ist dort jetzt Stefan Bötticher an der Reihe! Der Deutsche trifft auf Santiago Quintero (Kolumbien), Shinji Nakano (Japan), Esow Esow (Indien), Sergey Ponomaryov (Kasachstan) und Jai Angsuthasawit (Thailand).

20:22 Uhr: Die sechs Halbfinalistinnen im Sprint der Frauen heißen Gros, Bayona, Mitchell, Braspennincx, Starikova und van der Peet. Keine Überraschung heute, die Top 6 der Sprint League sind alle noch dabei.

20:20 Uhr: Sprint der Frauen, Heat 6 - Und noch ein Duell: Hetty van de Wouw (Niederlande) gegen Mathilde Gros (Frankreich), die Gesamtführende. In diesem letzten Erstrundenlauf fehlt die verletzte Sophie Capewell. Und jetzt kommt es fast zu echten Stehversuchen: Gros und van de Wouw rollen im Schritttempo durch die erste Runde, dann wird im zweiten Umlauf beschleunigt, doch Gros lässt ihre Kontrahentin nicht vorbei und siegt schließlich souverän von vorne. Gros im Halbfinale!

20:17 Uhr: Sprint der Frauen, Heat 5 - Es kommt zum Duell, weil Lea Friedrich bekanntermaßen krankheitsbedingt nicht mehr dabei ist in der Track Champions League. Sie wäre hier jetzt auf Laurine van Riessen (Niederlande) und Martha Bayona (Kolumbien) getroffen. Die Zwei fahren den fünften Halbfinalplatz jetzt untereinander aus. Van Riessen startet vorne und hält Bayona weit oben an der Bande. In der Schlussrunde eröffnen beide gleichzeitig den Sprint und Van Riessen ist lange vorn, doch mit dem Tigersprung zur Ziellinie kommt die Kolumbianerin doch noch vorbei. Bayona steht im Halbfinale!

20:14 Uhr: Sprint der Frauen, Heat 4 - Kelsey Mitchell aus Kanada ist die klare Favoritin im vierten Lauf der 1. Runde gegen die Spanierin Helena Casas und die Britin Emma Finucane. Mitchell übernimmt die Führung früh und fährt dann von vorne souverän zum Sieg, mit einer Maximalleistung von 1.332 Watt. Mitchell steht im Halbfinale!

20:11 Uhr: Sprint der Frauen, Heat 3 - Pauline Grabosch ist an der Reihe. Die Deutsche bekommt es mit Daniela Gaxiola (Mexiko) und Shanne Braspennincx (Niederlande) zu tun. Schafft sie es heute, über die 1. Runde hinauszukommen? Grabosch rollt an der Spitze durch die erste Runde während sich dahinter Gaxiola und Braspennincx belauern. Die Niederländerin beschleunigt Mitte der zweiten Runde und reißt eine Lücke. Grabosch kann nicht ganz ans Hinterrad und kommt zwar in der Schlusskurve mit höherer Geschwindigkeit im Windschatten nochmal heran, aber es reicht nicht ganz: Braspennincx siegt!

20:07 Uhr: Sprint der Frauen, Heat 2 - Taky Marie-Divine Kouamé aus Frankreich fährt gegen die Ukrainerin Olena Starikova und Miriam Vece aus Italien. Die Französin fährt von vorne, doch in der zweiten Runde schiebt sich Starikova nach vorne - und macht es dann ganz souverän. Die Ukrainerin setzt sich mit einer Radlänge Vorsprung durch. Starikova im Halbfinale.

20:04 Uhr: Sprint der Frauen, Heat 1 - Schon Ende der ersten Runde streiten sich die Drei um die vorderste Position. Jede war da inzwischen kurz, bevor in Runde 2 dann van der Peet von vorne am stärksten zieht. Los versucht im Windschatten gegenzuhalten, muss sich aber geschlagen geben. Van der Peet zieht ins Halbfinale ein!

20:00 Uhr: Es ist soweit! Der Abend beginnt mit dem Sprint-Turnier der Frauen. Im ersten Heat der 1. Runde trifft die Polin Urszula Los auf die Niederländerin Steffie van der Peet und die Irin Orla Walsh.

19:55 Uhr: Die Briten und Britinnen im Track-Champions-League-Starterfeld rollen durch das Londoner Velodrom und dürfen den heimischen Fans nochmal zuwinken, bevor es gleich los geht mit der Renn-Action.

19:45 Uhr: 15 Minuten noch bis es hier im Lee Valley Park losgeht! Die Hauptlichter sind aus, die Lightshow hat begonnen und die Spannung steigt!

INFO: Hier ist der Ablaufplan des vierten Abends in der UCI Track Champions League 2022 in London:

19:01 Uhr: Sprint / Frauen, 1. Runde

19:24 Uhr: Keirin / Männer, 1. Runde

19:45 Uhr: Scratch / Männer

19:52 Uhr: Sprint / Frauen, Halbfinals

20:02 Uhr: Keirin / Männer, Finale

20:12 Uhr: Scratch / Frauen

20:23 Uhr: Sprint / Frauen, Finale

20:27 Uhr: Sprint / Männer, 1. Runde

20:52 Uhr: Elimination / Männer

21:08 Uhr: Keirin / Frauen, 1. Runde

21:26 Uhr: Sprint / Männer, Halbfinals

21:37 Uhr: Elimination / Frauen

21:55 Uhr: Keirin / Frauen, Finale

22:03 Uhr: Sprint / Männer, Finale

