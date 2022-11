Nach dem Auftakt-Event in Palma de Mallorca ist der Abend in Berlin heute das zweite von insgesamt fünf Events in der UCI Track Champions League 2022.

In der kommenden Woche geht es nach Saint Quentin-en-Yvelines vor den Toren von Paris und am 3. sowie 4. Dezember steht ein Doppelevent in London auf dem Programm.

In den Gesamtwertungen der vier Einzel-Ligen um die Hellblauen Trikots der Spitzenreiter und Spitzenreiterinnen liegen nach dem Saisonstart auf Mallorca Harrie Lavreysen (Niederlande, Sprint Männer), Shanne Braspennincx (Niederlande, Sprint Frauen), Jennifer Valente (USA, Ausdauer Frauen) und Mark Stewart (Großbritannien, Ausdauer Männer) an der Spitze.

Friedrich, Grabosch, Teutenberg, Bötticher und Malcharek sind aber allesamt noch gut positioniert und haben alle Chancen auf eine Top-Platzierung am Saisonende - oder gar die Nachfolge von Emma Hinze als Gesamtsiegerin.

Liveticker ab 19:00 Uhr:

INFO: Hier ist der Ablaufplan des zweiten Abends in der UCI Track Champions League 2022 in Berlin:

19:01 Uhr: Sprint / Männer, 1. Runde

19:24 Uhr: Keirin / Frauen, 1. Runde

19:45 Uhr: Scratch / Frauen

19:52 Uhr: Sprint / Männer, Halbfinals

20:02 Uhr: Keirin / Frauen, Finale

20:12 Uhr: Scratch / Männer

20:23 Uhr: Sprint / Männer, Finale

20:27 Uhr: Sprint / Frauen, 1. Runde

20:52 Uhr: Elimination / Frauen

21:08 Uhr: Keirin / Männer, 1. Runde

21:26 Uhr: Sprint / Frauen, Halbfinals

21:37 Uhr: Elimination / Männer

21:55 Uhr: Keirin / Männer, Finale

22:03 Uhr: Sprint / Frauen, Finale

