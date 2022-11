Bahnradsport

UCI Track Champions League: Martha Bayona crasht im Training heftig mit Roy Eefting zusammen

Martha Bayona, Führende der UCI Track Champions League im Sprint, stürzte im Training vor der dritten Runde in Paris schwer. Die Kolumbianerin stieß heftig mit Roy Eefting zusammen. Trotz des Unfalls und eines geschwollenen Armes ist ihre Teilnahme in der französischen Hauptstadt aber nicht in Gefahr.

00:00:48, vor 20 Minuten