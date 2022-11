Bahnradsport

UCI Track Champions League: So funktioniert der Sprint - der Eurosport-Explainer

Bei der UCI Track Champions League gehört der Sprint sicher zu den Königsdisziplinen. In sechs Vorläufen mit je drei Fahrer*innnen werden sechs Halbfinalisten ermittelt, woraus dann zwei Finalist*innen hervorgehen. In jedem Lauf geht es darum, am Ende von drei Runden an der Ziellinie das Rad vorne zu haben. Vorher ist vor allem Taktik und Cleverness gefragt. Der Eurosport-Explainer.

00:02:39, vor einer Stunde