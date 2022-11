Bahnradsport

UCI Track Champions League: So funktioniert die Elimination - der Eurosport-Explainer

Die Elimination ist eine der faszinierenden Disziplinen in der 2021 neu eingeführten UCI Track Champions League. Ausdauer, Auge, Taktik und Technik sind gefragt. In diesem Rennen, das auch als Ausscheidungsrennen bekannt ist, starten alle Fahrer gemeinsam. Dann scheidet alle zwei Runden der jeweils letzte Fahrer im Feld aus. Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt das Rennen. Der Eurosport-Explainer.

