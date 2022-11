Bahnradsport

UCI Track Champions League: So funktioniert Keirin - der Eurosport-Explainer

Bei der UCI Track Champions League gehen die Fahrer*innen der Kategorie Sprint auch in der Disziplin Keirin an den Start. Aus Vorläufen mit je sechs Fahrer*innen qualifizieren sich die beiden ersten pro Lauf für das Finale. Es geht über fünf Runden, wobei in den ersten beiden Runden ein Schrittmacher das Feld anführt, bevor dann der Kampf um den Rennsieg beginnt. Der Eurosport-Explainer.

00:02:59, vor 34 Minuten