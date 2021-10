Bahnradsport

Bahnrad-WM 2021: Deutsche Frauen zum Auftakt mit Weltrekord im Teamsprint - Paukenschlag in der Quali

Die deutschen Bahnradfahrerinnen haben zum Auftakt der Weltmeisterschaft in der Qualifikation im Teamsprint für einen Paukenschlag gesorgt. Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Sophie Grabosch fahren mit einer Zeit von 46,511 Sekunden bereits in der Qualifikation in Roubaix Weltrekord.

