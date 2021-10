Bahnradsport

Bahnrad-WM: Filippo Ganna holt mit Italien Gold in der Teamverfolgung - Finalsieg gegen Frankfreich

Der italienische Vierer hat bei den Bahnradweltmeisterschaften 2021 in Roubaix Gold in der Teamverfolgung der Männer gewonnen. Die Südeuropäer setzten sich am Ende deutlich im Finale gegen Frankreich durch. Nach dem Olympiasieg ist der Weltmeistertitel nun der zweite große Erfolg für die Italiener um Superstar Filippo Ganna.

00:02:50, vor einer Stunde