Bahnradsport

Bahnrad-WM 2021: Deutschlands Frauen-Vierer holt Gold in der Teamverfolgung - Die Siegerehrung

Deutschlands Frauen-Vierer gewinnt Gold in der Teamverfolgung bei den Weltmeisterschaften in Roubaix/Frankreich. Nach dem Triumph bei Olympia und der EM, holen die deutschen Damen damit das dritte Gold in einem großen Wettbewerb. Die Siegerehrung der deutschen Goldjägerinnen im Video.

00:04:00, vor einer Stunde