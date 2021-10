Bahnradsport

Bahnrad-WM: Lisa Bernnauer im Interview nach dem dritten Gold des Jahres für den deutschen Vierer

Nach dem Olympiasieg in Tokio und dem EM-Titel holte sich der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen um Lisa Brennauer jetzt auch noch WM-Gold. Nach dem Triumph in Roubaix erklärt die Allgäuerin, welche besonderen Hürden es im Velodrom in Nordfrankreich für das Erfolgsteam auf dem Weg zu erneuten Sieg gab.

